Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна виступає проти вступу України в НАТО.

Про це повідомляє словацьке видання Kresy.

Роберт Фіцо запропонував перспективу примирення з Росією після війни. Він висловив стурбованість тим, що членство України в НАТО може спровокувати глобальний конфлікт, наголосивши на бажанні проводити комплексну зовнішню політику.

Коментуючи прихильність до співпраці з державами в усьому світі, він зазначив, що існує велика зацікавленість у відновленні нормальних відносин з Москвою.

Фіцо також висловив свою позицію щодо вступу України в НАТО, заявивши, що буде виступати проти цього.

«Членство України в НАТО тільки на користь Третій світовій війні. Нам достатньо незалежної України», – сказав прем’єр.

Нагадаємо, раніше Фіцо заявляв, що повністю підтримує вступ України в Євросоюз та не буде створювати перешкод на шляху України до Європейського Союзу.