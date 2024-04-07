Спікер парламенту Словаччини та голова партії “Голос – соціальна демократія”, що входить до правлячої коаліції, Петер Пеллегріні переміг у другому турі президентських виборів Словаччини. Про це стало відомо в ніч проти 7 квітня після підрахунку голосів Центральною виборчою комісією.
Про це повідомляє Статистичне управління Словаччини.
“Петер Пелегріні — 53,12%, Іван Корчок (ексочільник МЗС, — Межа) — 46,87%”, — такі дані опубліковані на сайті управління.
Відомо, що Петер Пеллегріні раніше був віцепремʼєром в уряді проросійського прем’єра Роберта Фіцо (2016—2018 рр.). Він поділяє позицію уряду Словаччини щодо стандартизації відносин з Росією та вважає, що санкції проти Кремля в більшості випадків неефективні й негативно позначилися на словаках.
Пеллегріні неодноразово закликав до подолання “глибокого внутрішньополітичного розколу” у Словаччині та висловлювався про те, що питання постачання зброї Україні слід ставитися “обережно”. Натомість опонент нового президента Іван Корчок підтримував жорсткий підхід до Росії й виступав за надання Україні всіх видів допомоги, включаючи військову.
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