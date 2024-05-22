«Не помиляється той, хто нічого не робить. Ми помилилися. За неприйнятну в наш час концепцію рекламної кампанії несу відповідальність персонально я», – написала у своєму фейсбуці засновниця фонду Яніна Соколова.

На початку місяця фонд запустив зовнішню соціальну рекламу, мета якої, кажуть у фонді, спонукати людей звертатися за психологічною допомогою.

На рекламних бордах були написані фрази, з якими найчастіше звертаються українці на лінію психологічної допомоги: «життя не має сенсу», «буде лише гірше», «з депресії не вийти». Ці рекламні гасла викликали хвилю обурення українців у соцмережах.

Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама» повідомило, що не може втручатися у зміст реклами, адже видає дозвіл саме на конструкцію, а не на її інформаційне наповнення.

У фонді пояснили, що розрахунок був на те, що «людина, яка прочитає на борді свої ж думки синхронізує їх з собою і побачить що: вихід є, як написано нижче на борді набере психологів».

«Втім, ми помилилися. В людей, які нині перебувають у кризових станах це викликало обурення. Немов ми спонукаємо людей зацементувати свої думки», – написала Соколова.