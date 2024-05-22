Росіяни вдарили по центру Чугуєва Харківської області. Унаслідок цього двоє постраждалих, також є пошкодження дитячого садка

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Окупанти вдарили по центральній частині Чугуєва. За попередніми даними, надійшла інформація про постраждалу жінку”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджений дитячий садок. Наразі триває огляд території.

Синєгубов потім підтвердив, що постраждала 21-річна жінка.

Уже пізніше заступник міського голови Ігор Кащавцев повідомив “Суспільне Харків”, що кількість постраждалих зросла до двох.

“Внаслідок удару пошкоджені багатоповерхові будинки. Повибивало вибуховою хвилею вікна, повилітали двері, віконні рами. Скільки саме будівель пошкоджені – ще підраховуємо”, – заявив він.