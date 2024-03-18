Про це повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя України.
А за перші два місяці 2024 року діагноз встановили майже такій же кількості пацієнтів, як за весь 2021 рік.
За різними оцінками, ПТСР може розвиватися у 12—20% людей, які пережили травматичну подію або були її свідками.
Причому передумовою для розвитку ПТСР може стати не лише війна, а будь-яка подія, що несе в собі загрозу смерті або цілісності людини.
На ПТСР страждають незалежно від статі й віку. Психологи наголошують, що в разі появи перших симптомів необхідно якомога швидше звернутися по допомогу — наприклад, до свого сімейного лікаря.
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