Надзвичайна подія сталася сьогодні поблизу Луцька

Про це повідомляє ДСНС України.

“Рятувальник та поліцейський, який вів перемовини, піднялися до нього у люльці автодрабини. Своєю чергою психологи ДСНС, знаходячись на даху будівлі поблизу, намагалися встановити контакт з потерпілим”, – йдеться у повідомленні.