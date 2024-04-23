Надзвичайна подія сталася сьогодні поблизу Луцька
Про це повідомляє ДСНС України.
“Рятувальник та поліцейський, який вів перемовини, піднялися до нього у люльці автодрабини. Своєю чергою психологи ДСНС, знаходячись на даху будівлі поблизу, намагалися встановити контакт з потерпілим”, – йдеться у повідомленні.
Зрештою поліцейський умовив потенційного самогубцю відмовитися від своїх намірів. Чоловіка помістили у люльку автодрабини й спустили на землю.
Обставини події з’ясовуються.
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