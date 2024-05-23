У Львові 22-23 травня відбувся "Форум російської опозиції на підтримку України". Мер Львова Андрій Садовий звернувся з цього приводу "у відповідні органи". На зібранні засвітилися представник Офісу президента та депутат Верховної Ради.

Мер Львова Андрій Садовий опублікував пост на Telegram-каналі про те, що в місті нібито триває “Форум російської опозиції”.

“Пишуть, що у Львові сьогодні працює форум якоїсь російської опозиції. Учасники нібито Ходорковський, Каспаров, Фейгін, Шендерович та інші прізвища, мені не дуже відомі. Хто знає, це якийсь жарт? Запит у відповідні органи вже відправив”, – каже міський голова.

Інформацію про проведення форуму підтвердив на Facebook-сторінці ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, якого пов’язують з діяльністю легіону “Свобода Росії”.

“Львівський “Форум російської опозиції” пройшов на найвищому рівні. Було понад 40 учасників від провідних опозиційних об’єднань. У роботі взяли участь представники всіх трьох добровольчих батальйонів. Були також представники Офісу президента України та Верховної Ради. На форумі вирішили створити постійну організаційну структуру для підтримки силового опору”, – заявив Ілля Пономарьов.

За словами Іллі Пономарьова, за підсумками “Форуму російської опозиції на підтримку України” розробили “Львівську резолюцію”. У ній йдеться про підтримку присутніми росіянами “формули миру”, яку запропонував Володимир Зеленський, про необхідність зміни політичного режиму в Росії, завершення війни, повернення Україні окупованих територій та звільнення військовополонених.

Політолог Андрій Смолій також повідомив, що радник Офісу президента Михайло Подоляк брав участь у форумі.