Кабінет міністрів ухвалив рішення про оновлення складу робочої групи, що займається розробкою механізмів відшкодування. А також створив окрему підгрупу, яка працюватиме над питанням конфіскації активів РФ за кордоном.

Про це під час засідання уряду повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Сьогодні робимо важливий крок. Затверджуємо проєкт указу Президента України, який оновлює склад робочої групи, що займається розробкою механізмів відшкодування», – розповів він.

Також Кабмін створив окрему підгрупу, яка безпосередньо працюватиме над питанням конфіскації російських суверенних активів саме за кордоном.

Шмигаль уточнив, що до складу підгрупи також увійдуть представники міністерств, Офісу Президента, парламенту, НБУ, українські та іноземні експерти.

«Ми вже зараз дискутуємо з нашими партнерами про конкретні механізми того, як саме Росія має заплатити», – зауважив глава уряду.

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