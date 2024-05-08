Про це повідомила виконавчий директор Euroclear Валері Убрен.

За словами виконавчого директора Euroclear Валері Убрен, єврокомісія може отримати до 89% доходів, що залишаться після сплати податків.

“Рішення має бути прийняте найближчими тижнями. Сума перебуватиме в інтервалі між 87% і 89% від усіх доходів від російських активів після сплати податків”, — заявила Убрен.

Сума, що буде конфіскована, оцінюється у 2-3 мільярди євро залежно від процентних ставок.

Проте конфіскація активів може мати вплив на фінансові ринки. Також депозитарій веде понад  100 позовів в російських судах від російських інвесторів, які вимагають повернення заблокованих через санкції коштів.

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