Euroclear, бельгійський депозитарій, планує ухвалити рішення щодо конфіскації заморожених активів Російської Федерації на користь України вже найближчими тижнями.

Про це повідомила виконавчий директор Euroclear Валері Убрен.

За словами виконавчого директора Euroclear Валері Убрен, єврокомісія може отримати до 89% доходів, що залишаться після сплати податків.

“Рішення має бути прийняте найближчими тижнями. Сума перебуватиме в інтервалі між 87% і 89% від усіх доходів від російських активів після сплати податків”, — заявила Убрен.

Сума, що буде конфіскована, оцінюється у 2-3 мільярди євро залежно від процентних ставок.

Проте конфіскація активів може мати вплив на фінансові ринки. Також депозитарій веде понад 100 позовів в російських судах від російських інвесторів, які вимагають повернення заблокованих через санкції коштів.