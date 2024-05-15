Французький політик закликав членів НАТО та Європейського Союзу розслідувати питання постачання нітроцелюлози до Росії через посередників та розглянути можливість застосування санкцій до компаній, що здійснюють такі поставки.

Про це у коментарі Guildhall заявив французький сенатор, член комітету Сенату Франції з питань оборони та міжнародних відносин Гійом Гонтар.

“Розслідування Wall Street Journal про те, що Росія імпортує нітроцелюлозу для виробництва боєприпасів через турецьку компанію і опосередковано через німецькі та тайванські компанії – викликає серйозну тривогу. Якщо відомості підтвердяться, це стане серйозною проблемою. З одного боку, Росія подвоїла імпорт нітроцелюлози минулого року, з іншого боку європейські промислові підприємства побоюються нестачі цього найважливішого компонента, що може позначитися на їхньому власному виробництві”, — заявив сенатор.

Він також пропонує розглянути можливість введення санкцій на постачання бавовняної продукції до РФ, оскільки вона може бути використана для виробництва нітроцелюлози, що знову може мати військове застосування.

“Незважаючи на деякі заяви західних лідерів, які вводять в оману, включаючи президента Франції, ми не перейшли на “військову економіку”. Через два роки після російського вторгнення в Україну настав більш ніж слушний час для цього”, — резюмував Гонтар.

Зазначимо, що The Wall Street Journal розпочало розслідування, яке показало, що частина сировини для виробництва боєприпасів в Росії (нітроцелюлоза) постачалася з Тайваню, Німеччини та США через треті країни. Більшість постачань проведено турецькою компанією, незважаючи на санкційні обмеження.