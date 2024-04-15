Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликає Палату представників США проголосувати за пакет допомоги Україні, "щоб не завдати шкоди всьому НАТО".

Про це вона сказала в інтерв’ю RND.

“У Європі нам неодноразово вдавалося домовитися про нові заходи підтримки України, хоча часом це було непросто. Якщо все скласти, то на сьогоднішній день ми маємо майже тризначну мільярдну суму у вигляді цивільної та військової допомоги”, – розповіла голова Єврокомісії.

За її словами, Україна заслуговує на підтримку з боку всіх вільних країн світу.

“Зараз я звертаюся до Палати представників Конгресу США з недвозначним закликом також дати собі поштовх і нарешті ухвалити пакет допомоги Україні, який застопорився вже кілька місяців тому”, – закликала Урсула фон дер Ляєн.

Вона висловила переконання, що більшість американських законодавців дивляться на речі так само, як європейці, і зрештою проголосують за пакет допомоги Києву.

“Вони знають: допомога, запропонована президентом Джо Байденом, зараз надзвичайно нагальна. Продовження її блокування завдало б шкоди не лише Україні, а й Атлантичному альянсу в цілому. Автократії світу уважно спостерігають, чи виступають демократичні держави проти цього питання чи ні. Ми повинні надіслати правильний сигнал”, – сказала фон дер Ляєн.