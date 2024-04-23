Про це повідомляє Сирський в Facebook.
За його словами, учасники зустрічі обговорили низку важливих питань. Зокрема, щодо ситуації на полі бою, підготовки українських та литовських бійців, підтримки України.
“Маємо чіткий план дій для подальшої співпраці. Подякував литовським колегам за їхню незмінну позицію та послідовну воєнно-технічну підтримку нашого війська”, — написав Сирський.
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