Про це повідомляє The Guardian.
“Ми зробимо це в першій половині 2024 року”, — сказав журналісту анонімний високопосадовець Головного управління розвідки.
Видання зазначає, що в українській розвідці планують третю атаку на Кримський міст та кажуть, що його знищення “неминуче”.
“Незрозуміло, як розгортатиметься українська атака, і є серйозні сумніви щодо того, чи здатне ГУР провести спецоперацію проти такої добре захищеної цілі. Росія вжила масштабних заходів для захисту мосту, посиливши протиповітряну оборону та розгорнувши “баржу-мішень” як приманку для керованих ракет”, – пише The Guardian.
Водночас, йдеться в матеріалі, ГУР вважає, що незабаром може вивести міст з ладу.
“Ми зробимо це в першій половині 2024 року”, – сказав один із чиновників, додавши, що у Кирила Буданова є “більшість засобів для реалізації цієї мети”.
Видання зазначає, що незрозуміло, як розгорнеться українська атака — “є серйозні сумніви щодо того, чи здатне ГУР провести спецоперацію проти такої добре захищеної та очевидної цілі”.
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