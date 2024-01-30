Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант Кирило Буданов в інтерв’ю каналу «Ми-Україна» розповів, що Україна продовжує нарощувати військове виробництво. А тому «бавовна» на території рф буде продовжуватись з новою силою.

За словами Буданова, в країні збільшується виробництво військової техніки та обладнання. Тому вибухи в глибокому тилу російських військ будуть тривати й надалі, а їх кількість буде зростати.

«Бавовна вже не зупиняється більше року. Слухайте, те, що її буде більше, теж правда. Тому що наша промисловість теж нарощує оберти.», – стверджує Буданов.

Відповідаючи на запитання про долю моста, що з’єднує тимчасово окупований Крим із материковою росією глава розвідки говорить, що йому пора закінчувати своє існування:

«Палати йому (Кримському мосту) нема чого, йому треба закінчувати своє існування».- говорить Буданов.

При цьому він зазначив, що «хоче вірити» в те, що ця ворожа ціль буде знищена протягом поточного року.

Також Буданов розповів, якою може бути реакція російського президента путіна на знищення Кримського моста:

«Кого цікавить, на що він готовий чи не готовий. Є об’єктивна реальність. Неприємні речі, на жаль, теж стаються для обох сторін. Тому нема чого тут драматизувати цю ситуацію. Те, що це буде болісно, ймовірно. Сказати, що це трагедія і там припадок прихопить – це неправда», – розмірковує керівник ГУР МОУ.

Аналізуючи ймовірні сценарії знищення Кримського мосту можна з впевненістю сказати, що для цього ЗСУ потрібна велика кількість потужних та високоточних ракет. Для цього потрібний масований ракетний удар, щоб знищити російську протиракетну оборону в окупованому Криму і завдати удару по кількох вразливих місцях мосту одночасно, або по одному критичному елементу багаторазово.

У будь-якому випадку для знищення Кримського мосту потрібно багато ракет, включаючи ракети армійської тактичної ракетної системи (ATACMS) американського виробництва та німецькі ракети Taurus. До того часу, коли ракети будуть отримані Україною в необхідній кількості, міст швидше за все продовжуватиме працювати.

Слід згадати, що спроби ураження Кримського моста вже були неодноразово, проте, значних пошкоджень він не отримав. В ніч на 17 липня міст зазнав чергових руйнувань, через що автомобільне сполучення півострову з з територією рф перекрили.

Внаслідок вибуху було пошкоджено два прольоти моста, також загинула подружня пара і постраждала їхня донька.

Видання “BILD на русском” назвало три можливі сценарії того, як вдалося підірвати міст, який з’єднує тимчасово окупований Крим з материковою рф. Одна з версій – це застосування надводного безпілотника, за другою ж – це удар крилатими ракетами. Журналісти зазначають, що в арсеналі ЗСУ є далекобійні ракети Storm Shadow, якими ймовірно, й міг бути нанесений удар.

За третьою версією підрив моста міг відбутися через використання замінованого автомобіля. Зазначається, що під час першої атаки на Кримський міст у жовтні 2022 року, ймовірно, використовувався автомобіль із закладеною в нього вибухівкою.

Втім, для ураження критично важливого інфраструктурного об’єкту крилатими або балістичними ракетами західного виробництва потрібний дозвіл на їх використання по Кримському мосту. Оскільки всі попередні атаки були із застосуванням морських дронів або балістичних ракет С-200, які були перероблені під клас земля-земля.

Якщо США нададуть дозвіл та достатню кількість ракет ATACMS з фугасною бойовою частиною питання Кримського мосту можна вирішити за один день. Тож, маємо надію, що дипломатія Володимира Зеленського та його команди відкриє для нас найлегший з військового боку шлях знищення цього надважливого логістичного об’єкту.