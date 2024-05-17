Наступ РФ на Харківщині не буде успішним, вважає командувач Об'єднаними силами НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі.

Про це пише видання Politico.

“Ми не віримо у це. Я знаю, що росіяни не мають тієї кількості сил, які їм необхідні для стратегічного прориву”, — заявив Каволі на пресконференції в Брюсселі за підсумками зустрічі Військового комітету НАТО.

Американський генерал додав, що російська армія не має достатніх навичок для використання прориву в обороні для отримання стратегічної переваги.

Проте, за його словами, російські війська виявилися здатними досягати “локального успіху”, як це відбулося під Харковом.

“Я перебуваю в тісному контакті з нашими українськими колегами і впевнений, що вони контролюють ситуацію”, – зазначив Каволі.

Незважаючи на те, що Росія веде наступальні операції в Харківській області, генерал не вважає це повномасштабним літнім наступом Москви.

“Ми не бачимо, що десь формується велика кількість резервів”, – сказав він.

За словами генерала, українці вже отримують “величезну кількість боєприпасів, величезну кількість систем ППО малої дальності та значну кількість бронетехніки”.