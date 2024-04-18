Про це в етері Радіо Свобода повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.
“Так, там є і пускові установки комплексів протиракетної, протиповітряної оборони, є знищені радіолокаційні системи, є інформація про уражені літаки особового складу.
Вся інформація буде сьогодні дещо згодом оприлюднена. Це серйозний врожай і успішна операція Збройних Сил України”, – зазначив Юсов.
Нагадаємо, серія вибухів пролунала протягом ночі 17 квітня в районі військового аеродрому в місті Джанкої на півночі окупованого Криму.
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