Про це в етері Радіо Свобода повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

“Так, там є і пускові установки комплексів протиракетної, протиповітряної оборони, є знищені радіолокаційні системи, є інформація про уражені літаки особового складу.

Вся інформація буде сьогодні дещо згодом оприлюднена. Це серйозний врожай і успішна операція Збройних Сил України”, – зазначив Юсов.