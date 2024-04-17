З'явились деякі подробиці наслідків удару по летовищу в тимчасово окупованому Джанкої (Крим).

Про це повідомляє партизанський рух “Атеш”.

Серія вибухів пролунала протягом ночі 17 квітня в районі військового аеродрому в місті Джанкої на півночі окупованого Криму.

“Ми підтверджуємо успішність низки ударів, які були завдані вночі на території Джанкойського аеродрому”, – йдеться у повідомленні партизанів.

Зокрема, рух “Атеш” підтверджує детонацію в точці за координатами 45.7092211, 34.4270056. Раніше, на цій локації агенти фіксували підвезення довгих ящиків в обладнані капоніри.

Підтверджується також ураження новітнього комплексу С-400 з вибухом пускової установки та серйозними пошкодженнями інших машин комплексу. За словами партизанів, окупанти вірили у свій новітній комплекс ППО настільки, що розміщували склади з ракетами безпосередньо біля пускової установки.

Також є серйозне ураження в районі командного пункту 5 зенітного ракетного дивізіону 18 зенітного ракетного полку 31 дивізії ППО 4 армії ПКС РФ.

З міркувань безпеки агенти руху утримуються від розкриття додаткової інформації. Подробиці передано Силам оборони України.