Серія вибухів пролунала протягом ночі 17 квітня в районі військового аеродрому в місті Джанкої на півночі окупованого Криму.

Про це повідомляє телеграм-канал “Астра”, посилаючись на місцевих жителів.

На обʼєкті винилка пожежа, деталей про те, чи знищена якась техніка, наразі немає.

“Джанкой” – військовий аеродром в окупованому Криму, де дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу Збройних сил РФ, три авіаційні ескадрильї.

Також у “Джанкої” дислокуються вертольоти прикордонної служби ФСБ РФ.