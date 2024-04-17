Про це повідомляє телеграм-канал “Астра”, посилаючись на місцевих жителів.
На обʼєкті винилка пожежа, деталей про те, чи знищена якась техніка, наразі немає.
“Джанкой” – військовий аеродром в окупованому Криму, де дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу Збройних сил РФ, три авіаційні ескадрильї.
Також у “Джанкої” дислокуються вертольоти прикордонної служби ФСБ РФ.
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