Російські спецслужби використовують різні техніки для кібершпигунства та втручання в мобільний зв'язок на тимчасово захоплених територіях України.

Про Генштаб повідомляє у Facebook.

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“Ворог продовжує активно використовувати власні можливості з перехоплення телефонних дзвінків та листування українських військовослужбовців в районах ведення бойових дій”, — зазначають у Генштабі.

Це включає створення фейкових базових станцій мобільного зв’язку, використання українського обладнання операторів для налаштування “паралельної” переадресації дзвінків на два номери, а також застосування шкідливих програмних засобів, які записують розмови або роблять скріншоти повідомлень і надсилають їх на визначені інтернет-адреси.

У Генштабі закликають військовослужбовцям пройти онлайн-курс з основних заходів кібербезпеки для захисту себе та своїх близьких, зменшення кіберзагрози та уникання витоку інформації, що може розкрити дії Збройних Сил України ворогові.