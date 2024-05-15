Російська армія намагається потіснити підрозділи Сил оборони в районі Вовчанська Харківської області, захисники дають ворогу відсіч та ведуть вогонь на ураження, водночас продовжують прочісувати північно-західну околицю міста.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці.

Найбільші зусилля ворог і надалі концентрує на Куп’янському та Покровському напрямках. Тут загарбники атакували 52 рази. Українські воїни відбивають ворожі атаки, активно застосовують засоби вогневого ураження та безпілотні системи

Ракетного удару війська РФ завдали по Миколаєву. Удару ворожої авіації зазнало середмістя Херсона.

На Харківському напрямку відбулися чотири бойові зіткнення. Росіяни повторно вдарили з авіації по районах Липців і Малої Данилівки. Авіаударів завдали також по районах Волохівки й Земляного Яру.

На Куп’янському напрямку російська армія 25 разів атакувала в районах Стельмахівки, Синьківки, Берестового, Новоєгорівки, Піщаного, М’ясожарівки і Твердохлібового. Українські захисники вживають всі необхідні заходи для стримування ворога.

На Краматорському напрямку війська РФ п’ять разів проводили штурмові дії поблизу Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. Українські оборонці здійснили контратаку з метою покращення тактичного положення на окремих ділянках.

На Покровському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 27. Найбільшу активність загарбники проявляли в районах Новоолександрівки, Нетайлового й Уманського. Авіаційного удару росіяни завдали біля Воздвиженки.

“Обстановка на цьому напрямку динамічно змінюється: на окремих ділянках внаслідок задіяння інтенсивного вогневого впливу противник мав обмежений тактичний успіх, на інших – Сили оборони України відновили втрачене положення”, – зазначили в Генштабі.

На Курахівському напрямку захисники України відбили шість ворожих атак у районах Красногорівки, Парасковіївки й Водяного.

На Оріхівському напрямку російська армія продовжує спроби прорвати оборону неподалік від Старомайорського. Лише в районі цього населеного пункту загарбники провели 18 штурмових дій.

У районі Роботиного від початку доби відбулися чотири боєзіткнення. Положення Сил оборони не змінилося, ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку бойові дії тривають біля села Кринки. Там відбулися чотири боєзіткнення.