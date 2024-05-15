Про це в ефірі Суспільного сказав співзасновник Deep State Руслан Микула.

«За інформацією, якою ми володіємо, цілком ймовірно. Але якщо вони вирішать ці резерви розподілити і потім вирішать наступати в іншому місці, то потім скажуть, що ми були неточні чи збрехали. Але попередня така інформація в нас є», — розповів аналітик.

За його словами, ворог накопичує сили не тільки біля Лук’янців і Пильної, але й біля сіл Уди і Козача Лопань. Микула вважає, що це може стати ще одним потенційним місцем для російського удару.

Також він нагадав про загострення ситуації навпроти Білопілля. З цього містечка на Сумщині, а також з Ворожби, нагадаємо, вже оголосили евакуацію.