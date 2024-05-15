Село Роботине в Запорізькій області перебуває під контролем українських військ, і незважаючи на постійні бойові дії поблизу, армія РФ не здобула успіху в штурмі села.

Про це сьогодні, 15 травня, повідомив речник Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук.

За словами Дмитра Плетенчука, з часу до часу російська армія здійснює зняття пропагандистських відео, де намагається продемонструвати нібито захоплення села Роботине зі встановленням російського прапора.

“Інформація щодо нібито захоплення населеного пункту Роботине армією РФ не відповідає дійсності. Російські інформаційні війська періодично влаштовують подібні провокації.

Для цього вони організовують перформанси в зоні бойових дій зі встановленням держпрапора РФ. На околиці, наприклад, і після цього вони зазвичай гинуть”, — сказав Плетенчук.

Нагадаємо, що у Генштабі ЗСУ повідомлялось, що від початку доби армія РФ здійснила 15 безрезультатних атак поблизу населених пунктів Роботине на Запоріжжі та Старомайорське на Донеччині.