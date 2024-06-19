Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 529 750 (+1130) осіб,
- танків — 7984 (+10) од,
- бойових броньованих машин — 15 319 (+12) од,
- артилерійських систем — 14 007 (+48) од,
- РСЗВ — 1104 (+0) од,
- засобів ППО — 857 (+4) од,
- літаків — 359 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 221 (+34) од,
- крилатих ракет — 2297 (+0) од,
- кораблів/катерів — 28 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 19 078 (+47) од,
- спеціальної техніки — 2351 (+7) од.