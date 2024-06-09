Георгія Біркадзе розіграли по телефону, натякаючи, що його недавню обмовку в телемарафоні можна списати на "замовний матеріал", щоб очистити репутацію ОПУ.

Про це “Межа” опублікувала відео.

Георгій Біркадзе був відомий широкому загалу через його обмовку на Єдиному марафоні.

“На відбудову ми вкрали 37 мільйонів”, – проговорився Біркадзе.

Бігус.інфо розслідував історію щодо викриття секретних матеріалів НАБУ. Протягом трьох років Біркадзе передавав інформацію щодо справ НАБУ своєму шефу – ідеологу “Великого будівництва” Юрію Голику. Ця інформація була доступна лише співробітникам бюро, і включала дані про справи, в яких сам Голик брав участь.

“Це нікого не має @бати”, – так висловився Біркадзе про викриті переписки щодо внутрішньої інформації НАБУ.

Аналіз листувань з айфонів Голика, які вилучили детективи, показує, що серед інформаторів найімовірніше, що хтось із вищого керівництва Бюро був у курсі подій. Багато доказів вказують на те, що це може бути Углава, але стиль комунікації в листуваннях, які Біркадзе надсилав Голику, зовсім не схожий на стиль Углави.

Пранкував український журналіст блогер Василь Крутчак. Він представив себе юристом старшої радниці Керівника Офісу президента України Дарії Зарівної та сказав, що Біркадзе треба буде в прямому ефірі каналу Ісландія пройти Детектор Брехні.

“Взагалі без проблем, дорогий мій, я сам просив це зробити ще тиждень тому. Ми все зробимо. Для Андрія Борисовича (Єрмака) все, що зможу – зроблю. Виконаю на пʼять з плюсом”, – так Біркадзе це прокоментував.

Василь Крутчак, що здійснив пранк над Біркадзе, розповів у себе на сторінці в Facebook про деталі:

“А ще під-час розмови Георгій зізнався в любові до Андрія Єрмака та Володимира Зеленського, він так це щиро та завзято робив, думаю, що саме в ту хвилину Єрмак та Зеленський відчули язик Біркадзе в себе в сr#ці. А, ну і ще ми домовились разом з Георгієм затягати Дениса Бігуса по судам. В цій справі нам допоможе Олег”, – іронічно пише Крутчак.

Біркадзе намагався приховати факт розіграшу, опублікувавши неправдиві знімки екрану, де видно переписку з Василем Крутчаком, проте, нічого не вийшло:

Спроби фальсифікації доказів Біркадзе виявились безуспішними, адже Крутчак також зробив скріншоти розмови, де чітко видно час діалогу:

Біркадзе встиг прокоментувати даний інцидент: