У Литві 26 травня відбувся другий тур президентських виборів. За цю посаду боролися чинний глава держави країни Гітанас Науседа та очільниця литовського уряду Інгріда Шимоніте.

За результатами голосування він отримав 75% голосів, а за його суперницю проголосували 24% виборців. Обоє кандидатів підтримують Україну та засуджують Росію.

У своєму виступі перед журналістами у передвиборному штабі у вільнюському районі Ужупіс, Науседа подякував Шимоніте за дискусію та пообіцяв, що для держави залишаться пріоритетними питання оборони.

“Я хотів би висловити велику, велику подяку народу Литви. Мені дали великий мандат довіри і цим кредитом довіри, я розумію, мені потрібно буде дорожити”, — цитує новообраного президента литовський мовник.

Гітанас Науседа та Інгріда Шимоніте раніше вже зустрічалися у другому турі президентських виборів у 2019 році. Тоді Шимоніте отримала 33% голосів. У партію консерваторів вона вступила пізніше, від цієї політичної сили стала прем’єром у чинному уряді.

Які повноваження у президента у Литві?

Литва — парламентська республіка, тож коло повноважень президента значно обмежене. Він може пропонувати кандидатів на посади суддів, голови Банку Литви та інших найвищих чиновників. Президент має право законодавчої ініціативи, він також може виступати з пропозиціями щодо зміни законів, уже затверджених парламентом.