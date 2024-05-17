17 травня Міноборони Литви повідомило, що надсилає черговий пакет допомоги Україні. Серед них – боєприпаси, генератори та БПЛА.

Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.

17 травня литовці передали українській армії: боєприпаси калібру 5,56×45 мм, протидронове обладнання, безпілотники, генератори потужністю 100 кВт, розкладні каремати.

“Підтримка України з боку Литви є довгостроковою і вже становить (запланованих) один мільярд євро. Литва надала Україні військову допомогу на суму близько 616 мільйонів євро. Цього року вже надано близько 95 мільйонів євро”, — наголосили у відомстві.

Група командно-штабних машин M577 мала прибути в Україну 23 квітня, йдеться в повідомленні Міноборони Литви. Раніше, 6 квітня прибула друга партія.

Також 11 квітня Литва надіслала Україні новий пакет допомоги, до якого увійшли складні пристрої для Збройних сил, генератори та антидрони.

“Литва вже розробила план довгострокової підтримки: у 2024-2026 роках Україні для нових придбань планується передати пакет військової підтримки вартістю 200 мільйонів євро. Загалом з початку війни Литва надала Україні військову допомогу на суму близько 605 мільйонів євро”, — зазначали тоді в литовському відомстві.

Відомо, що в березні литовський уряд виділив 35 мільйонів євро на закупівлю артилерійських снарядів для України в межах чеської ініціативи.