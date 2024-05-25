Володимир Водо, громадянин РФ, який проживав у Литві протягом 35 років, був депортований з країни через загрозу національній безпеці.

Про це повідомляє LRT.

Департамент державної безпеки Литви вирішив, що Водо становить загрозу національній безпеці, оскільки його погляди вважаються “нелояльними до Литви, а також він поширює пропагандистську інформацію в соціальних мережах відповідно до інформаційної політики Росії”. На цій підставі Департамент міграції скасував його дозвіл на проживання в Литві та прийняв рішення про депортацію.

Водо оскаржив це рішення, посилаючись на те, що він доглядає за хворою матір’ю, має глибокі зв’язки з Литвою, володіє литовською мовою та повністю відокремився від країни походження. 15 травня Вищий адміністративний суд Литви ухвалив остаточне рішення про депортацію Водо до Росії.

Водо проживав у Литві з 1989 року, першу постійну посвідку на проживання у Литві отримав у 1993-му році.

Напередодні депортації Водо був затриманий у Вільнюсі і провів ніч у Центрі реєстрації іноземців у Пабраде. Сьогодні його доставили до кордону з Росією на прикордонний пункт Кібартай. Після завершення всіх формальностей він був відправлений до Росії. Представник Служби охорони державного кордону Гедрюс Мішутіс повідомив, що жодних інцидентів, проблем або незапланованих подій при цьому не виникло.