Радослав Сікорський, глава МЗС Польщі, вважає, що будь-яка система обмежень для українських військовозобов'язаних у ЄС має відповідати правилам та повинна бути загальноєвропейською.

Про це повідомляє The Guardian.

Міністр закордонних справ Польщі наголосив на необхідності загальноєвропейської схеми обмеження пільг, оскільки в іншому випадку ухильники від призову можуть шукати вигоди в усій Європі. Він заявив, що Польща підтримає таку схему стимулювання українських чоловіків призовного віку повернутися на батьківщину.

“Україна повинна нам сказати, які кроки ми повинні прийняти щодо їхніх громадян, які мають військовий обов’язок. Я не вважаю, що людина має право на соціальне страхування, якщо вона ухиляється від призову. Ті, хто воюють на фронті, також мають права людини”, – наголосив Сікорський.

У квітні Сікорський заявив, що Україні потрібно проявити ініціативу в питанні повернення чоловіків призовного віку додому, оскільки для Польщі це питання “етично неоднозначне”.