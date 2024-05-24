23 травня прем’єр-міністри Польщі та Греції, Дональд Туск і Кіріакос Міцотакіс, подали до Європейської комісії листа із закликом до створення загальноєвропейської системи протиповітряної оборони.

Про це заявив Туск під час інтерв’ю TVP Info, передає Reuters.

“Я надіслав листа до Європейської комісії разом із прем’єр-міністром Міцотакісом щодо спільної європейської оборонної політики”, — заявив Туск під час інтерв’ю TVP Info.

За його словами, вже є дуже позитивна реакція Єврокомісії, щоб зробити протиракетну ППО спільним завданням для Європи, тому що коштуватиме великих грошей.

Він також зазначив, що європейські країни повинні припинити конкурувати при створенні своїх систем протиповітряної оборони і почати співпрацю, в тому числі щодо спільних інвестицій в оборонну промисловість.