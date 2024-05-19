Таку заяву зробив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс в інтерв’ю Sky News.

Посадовець нагадав, що Велика Британія була першою країною, яка надала дозвіл Україні завдавати ударів наданою зброєю по окупованому півострову Крим. Згодом, за словами Шаппса, інші держави наслідували приклад Великої Британії.

Шаппс пояснив рішення країни тим, що Крим — це українська територія, яка окупована росіянами. Тому він закликав партнерів зробити те саме, зокрема Німеччину, яка могла б надати далекобійні ракети Taurus.

“Те, що я хотів би бачити, це всі наші партнери, включаючи Німеччину, які дійсно мають можливості надавати таку зброю великої дальності, але не дозволяють її використовувати в Криму, який є частиною України. Я думаю, що це те, що має статися в першу чергу”, — сказав він.

Додамо, що Taurus є однією з найсучасніших крилатих ракет повітряного базування, що є на озброєнні німецьких військово-повітряних сил. Ці ракети можуть знаходити ціль з великої висоти та відстані, а також знищувати добре захищенні цілі, приміром, бункерні системи.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сподівався на зміну позиції канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus. Це стало актуальним після того, як США прийняли рішення надіслати Україні більше ракет ATACMS.