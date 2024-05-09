Про це повідомляє “Інформатор”.

Під час заходу він був помічений з годинником швейцарської компанії Rolex, модель Yacht-Master 42 з корпусом із 18-каратного білого золота.

Видання вказує, що ціна годинника складає 1 мільйон 320 тисяч гривень. Також “Інформатор” виявив, що чиновник змінив браслет годинника на ремінець кольору хакі, вартість якого становить 2,2 тисячі гривень.

Зазначається, що годинника немає в його декларації.

У своїй декларації на 2023 рік Сергій Борзов вказав, що отримав зарплатню у розмірі 1 мільйон 6 тисяч 203 гривні, а його дружина, депутатка від партії “Слуга народу” Ірина Борзова, заробила у парламенті 663 тисячі 480 гривень.

Подружжя не заявило про інші доходи.