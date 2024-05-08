У Верховній Раді планується голосування за законопроєкт №9439 у першому читанні, який передбачає надання чиновникам Офісу Президента можливості вручну керувати призначенням суддів.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

“9 травня Верховна Рада збирається голосувати у першому читанні законопроєкт №9439, який дозволить чиновникам Офісу Президента у ручному режимі керувати призначенням суддів”, — зазначено в матеріалі.

Згідно з цим законопроєктом, президент під час воєнного стану зможе особисто відхиляти подання Вищої ради правосуддя (ВРП) про призначення судді, якщо щодо цієї особи є «компромат» від СБУ чи НАБУ.

При цьому ні Офіс Президента, ні СБУ та НАБУ не будуть зобов’язані публічно повідомляти про виявлену компрометуючу інформацію та докази її достовірності.

«Функції ВРП та ВККС, які відповідальні за добір суддів, і так охоплюють відсіювання сумнівних кандидатів. Тобто додаткова перевірка, яку хочуть запровадити нардепи на рівні призначення Президентом не несе жодної цінності. Натомість – через те, що ОП має прямий контроль над СБУ, це дасть можливість Андрію Єрмаку, Олегу Татарову та іншим чиновникам Банкової торгуватися за призначення суддів та будувати судову систему «під себе». Такий інструмент дозволить не допускати на посади суддів, які не захочуть «співпрацювати» з ОП, і навпаки – призначати повністю ручних суддів», – зазначає заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції (ЦПК) Олена Щербан.

Додатково, зазначається, що через введення цього механізму СБУ та НАБУ також будуть проходити через додатковий фільтр при призначенні суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Це може бути спробою урегулювати відбір кандидатів до ВАКС після того, як міжнародні експерти вже обрали їх у конкурсному порядку.

«Схоже, що актуальність цього проєкту посилилася в Офісі Президента саме через конкурс до ВАКС зараз. Це ідеальний механізм штучного відсіювання небажаних для ОП кандидатів вже після того, які їх обрали за участі міжнародних експертів», – додає Олена Щербан.

ЦПК вказує, що законопроєкт повністю суперечить статті 6 Конституції України та світовим принципам демократії.

“ЦПК закликає народних депутатів не підтримувати законопроєкт №9439”,— йдеться в повідомленні.