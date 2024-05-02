Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють у незаконному збагаченні на суму 11 млн гривень чинного народного депутата України. Йому повідомили про підозру. Ймовірно це стосується народного депутата партії “Слуга народу” Андрія Клочка.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

“За даними слідства, у 2020-2021 рр. народний обранець набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн, хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 млн грн. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами нардепа становила 11 млн грн”, — повідомили у НАБУ.

Нардеп придбав 3 земельні ділянки на Київщині, 5 квартир у столиці, 2 нежитлові приміщення, а також автівки Tesla та Mersedes-Benz, зазначили у НАБУ.

Як стверджує слідство, аби приховати наявність цього майна, депутат оформив його переважну частину на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.

Як повідомили в НАБУ, “злочин викрили після оприлюднення журналістських розслідувань, а також за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції”.

Андрій Клочко — голова комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.