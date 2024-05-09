Вищий антикорупційний суд України частково задовольнив клопотання прокурора щодо продовження тримання під вартою колишнього голови ДФС Романа Насірова, залишаючи його за ґратами, але зменшивши суму застави з 65 до 55 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Центрі протидії корупції (ЦПК).

Точна дата, до якої Насіров буде перебувати у СІЗО, не вказана. Обвинувачують його у отриманні хабаря у розмірі 722 мільйонів гривень за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка.

“Захист Насірова просив визначити заставу у розмірі 22 млн грн. Дружина Насірова раніше вже внесла ці кошти на депозитний рахунок ВАКС”, — пишуть в ЦПК.

Вони наголосили, що це максимально можлива сума, яку родина може внести, хоча до цього адвокати так казали й про внесені дружиною Насірова 10 млн грн.

Захисники також зазначили, що половину доказів обвинувачення вже досліджено, тому “ризики” значно зменшилися. За їх словами, у Насірова є проблеми зі здоров’ям, а у СІЗО не можуть забезпечити належний рівень медичної допомоги. Також вони зауважили, що в СІЗО неможливо забезпечити безпеку під час обстрілів, оскільки там немає укриття.

Насіров перебуває під вартою вже півтора року. У жовтні 2022 року його взяли під варту з заставою у 523 мільйони гривень. З того часу запобіжний захід неодноразово продовжувався, але суму застави зменшили майже вдесятеро.