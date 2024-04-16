Про це в Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.
“За даними слідства, підозрюваний, працюючи в одному із таксопарків Херсона, збирав дані про місця базування, переміщення українських захисників та облаштування фортифікаційних споруд.
За допомогою Googl-maps він позначав координати. Таксист фільмував та фотографував об’єкти, пересуваючись містом”, — йдеться в повіомленні.
Під час розслідування виявлено, що підозрюваний передавав цю інформацію через месенджери “знайомому” на територію, що не контролюється українською владою.
Чоловіка затримали, коли він готувався до атаки на керівника Херсонської обласної військово-адміністративної організації.
За даними СБУ, окупанти планували використати FPV-дрон з протитанковим гранатометом для здійснення атаки на автомобіль посадовця.
Чоловіка звинуватили у державній зраді, його тримають під вартою.
Триває розслідування його причетності до принаймні семи атак на обласний центр. Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.
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