Служба безпеки України здійснила атаку на російську радіолокаційну станцію дальньої дії в Брянській області, яка спостерігала за повітрям на відстані 700 км усередині території України.

Про це повідомляють джерела Суспільного.

За інформацією, отриманою від джерел Суспільного, станцію на суму 100 млн доларів було зруйновано семи дронами-камікадзе літакового типу.

“На цей раз у росіян стало менше на один модернізований комплекс “Небо-У”, який допомагав ворогу виявляти українські засоби ураження та підтримував бомбардувальники, які атакують КАБами українське прикордоння”, — зазначило джерело.

Функціонування комплексу більше не можна відновити.

Зазначено, що цей подібний до другого випадку ураження “Небо-У” зменшує можливості Росії виявляти повітряні цілі на північному кордоні України, що сприятиме українським військам у проведенні розвідки та у використанні авіації на цій території.

Це вже другий випадок знищення комплексу “Небо-У” Службою безпеки України, після зруйнування першого в Бєлгородській області Росії.

Також нещодавно було знищено радіолокаційний комплекс Каста-2Е2 поблизу тимчасово окупованого міста Бердянська на українському узбережжі.