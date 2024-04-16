Про це повідомляють джерела Суспільного.
За інформацією, отриманою від джерел Суспільного, станцію на суму 100 млн доларів було зруйновано семи дронами-камікадзе літакового типу.
“На цей раз у росіян стало менше на один модернізований комплекс “Небо-У”, який допомагав ворогу виявляти українські засоби ураження та підтримував бомбардувальники, які атакують КАБами українське прикордоння”, — зазначило джерело.
Функціонування комплексу більше не можна відновити.
Зазначено, що цей подібний до другого випадку ураження “Небо-У” зменшує можливості Росії виявляти повітряні цілі на північному кордоні України, що сприятиме українським військам у проведенні розвідки та у використанні авіації на цій території.
Це вже другий випадок знищення комплексу “Небо-У” Службою безпеки України, після зруйнування першого в Бєлгородській області Росії.
Також нещодавно було знищено радіолокаційний комплекс Каста-2Е2 поблизу тимчасово окупованого міста Бердянська на українському узбережжі.
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