Цю інформацію розголосив заступник міністра оборони України Юрій Джигир.
Він пояснив, що внутрішній аудит є стандартною процедурою, яка проводиться в міністерстві, а план перевірок за ризикованими напрямками був затверджений новим керівництвом.
“Під час аудиторських досліджень виявлено порушення, неефективні управлінські рішення та ризики в управлінні активами на загальну суму більше ніж 10 млрд грн.
Тобто внутрішнім аудитом ідентифіковані певні можливі негативні наслідки, які потребують негайного реагування. Іншими словами, робота аудиту направлена на попередження порушень”, – сказав заступник міністра.
За словами Юрія, певне відшкодування коштів та усунення переважної частини цих порушень організовано безпосередньо під час проведення внутрішніх аудитів. У тому числі, завдяки впровадженню аудиторських рекомендацій було досягнуто економічного ефекту на більше ніж 1,5 млрд грн.
Джигир також зазначив, що в міністерстві проводяться аудити різних процесів і всі структури періодично перевіряються.
Служба внутрішнього аудиту до кінця минулого року провела аудити таких процесів, як нарахування та виплати додаткової винагороди за безпосередню участь військових у бойових діях, закупівлі продуктів харчування для військовослужбовців, функціональне управління держпідприємствами, організація фінансового та матеріально-технічного забезпечення підрозділів Сил ТрО, а також використання ресурсів у сфері діяльності Командувань Сухопутних, Військово-морських та Повітряних сил ЗСУ.
“У той чи інший момент усі стають об’єктами аудиту. Цей процес не швидкий. Міноборони – це величезний механізм зі значною кількістю структурних підрозділів.
Але раз на кілька років як мінімум високо ризиковані сфери повинні потрапити в поле зору аудиту і за ними мають бути висновок і відповідне реагування”, – додав Джигир.