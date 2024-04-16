Міністерство оборони України здійснило внутрішній аудит, під час якого виявило порушень на суму понад 10 мільярдів гривень.

Цю інформацію розголосив заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

Він пояснив, що внутрішній аудит є стандартною процедурою, яка проводиться в міністерстві, а план перевірок за ризикованими напрямками був затверджений новим керівництвом.

“Під час аудиторських досліджень виявлено порушення, неефективні управлінські рішення та ризики в управлінні активами на загальну суму більше ніж 10 млрд грн. Тобто внутрішнім аудитом ідентифіковані певні можливі негативні наслідки, які потребують негайного реагування. Іншими словами, робота аудиту направлена на попередження порушень”, – сказав заступник міністра.

За словами Юрія, певне відшкодування коштів та усунення переважної частини цих порушень організовано безпосередньо під час проведення внутрішніх аудитів. У тому числі, завдяки впровадженню аудиторських рекомендацій було досягнуто економічного ефекту на більше ніж 1,5 млрд грн.

Джигир також зазначив, що в міністерстві проводяться аудити різних процесів і всі структури періодично перевіряються.

Служба внутрішнього аудиту до кінця минулого року провела аудити таких процесів, як нарахування та виплати додаткової винагороди за безпосередню участь військових у бойових діях, закупівлі продуктів харчування для військовослужбовців, функціональне управління держпідприємствами, організація фінансового та матеріально-технічного забезпечення підрозділів Сил ТрО, а також використання ресурсів у сфері діяльності Командувань Сухопутних, Військово-морських та Повітряних сил ЗСУ.

“У той чи інший момент усі стають об’єктами аудиту. Цей процес не швидкий. Міноборони – це величезний механізм зі значною кількістю структурних підрозділів. Але раз на кілька років як мінімум високо ризиковані сфери повинні потрапити в поле зору аудиту і за ними мають бути висновок і відповідне реагування”, – додав Джигир.