Служба безпеки України закликала ЗМІ розглядати будь-які заяви російської влади щодо заочного арешту голови СБУ Василя Малюка та його нібито оскарження "вироку" у московському суді як прояв ворожих дій.

Пре це повідомила Служба безпеки України.

“Ні СБУ, ні особисто Василь Малюк не зверталися до жодних адвокатів для оскарження фейкових рішень російських судів. Ця інформація повністю не відповідає дійсності. А “захист”, який нібито подає апеляції від імені голови Служби безпеки, є частиною дискредитаційної кампанії з боку РФ”, — мовиться у повідомленні.

Ця інформація вважається дезінформацією з боку Росії.

Служба безпеки підкреслила, що всі її дії відповідають законам, інакше нормам національного і міжнародного законодавства.

Раніше російське МЗС заявляло, що вимагає від України видати голову СБУ Малюка.