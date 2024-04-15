Пре це повідомила Служба безпеки України.
“Ні СБУ, ні особисто Василь Малюк не зверталися до жодних адвокатів для оскарження фейкових рішень російських судів.
Ця інформація повністю не відповідає дійсності. А “захист”, який нібито подає апеляції від імені голови Служби безпеки, є частиною дискредитаційної кампанії з боку РФ”, — мовиться у повідомленні.
Ця інформація вважається дезінформацією з боку Росії.
Служба безпеки підкреслила, що всі її дії відповідають законам, інакше нормам національного і міжнародного законодавства.
Раніше російське МЗС заявляло, що вимагає від України видати голову СБУ Малюка.
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