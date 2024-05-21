Президент України Володимир Зеленський і його румунський колега Клаус Йоханніс провели телефонну розмову, під час якої глава румунської держави підтвердив свою участь у майбутньому Саміті миру.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

«Провів розмову з Клаусом Йоханнісом і подякував Румунії за підтримку, зокрема за новий пакет військової допомоги, який готується. Поінформував Президента Йоханніса про поточну ситуацію на полі бою та ключові оборонні потреби України, особливо в ППО різних типів», — розповів Президент України.

Зокрема під час розмови Україна та Румунія домовилися прискорити спільну роботу над двосторонньою угодою у сфері безпеки.

«Я вдячний Президенту Йоханнісу за те, що він підтвердив свою участь у Саміті миру, а також за готовність докласти зусиль для заохочення участі інших країн», — відзначив Зеленський.

Нагадаємо, що Саміт миру має пройти у Швейцарії 15-16 червня.