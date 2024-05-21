Кароліна Ліндхольм Біллінг, представниця Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців в Україні, висловила стурбованість щодо зменшення гуманітарної допомоги країні якраз в момент, як потреби зростають уже понад два роки.

Про це повідомляє Голос Америки.

Представниця сказала, що «ресурсів для надання гуманітарної допомоги» набагато менше, тому що гуманітарні потреби у зв’язку з війною зростають.

«Саме найбільш уразливі верстви населення страждатимуть від скорочення фінансування та підтримки», — наголосила Ліндхольм Біллінг.

Гуманітарний план ООН на 2024 рік для України становить 3,1 мільярда доларів. Проте, сказала Ліндхольм Біллінг, у першому кварталі цього року як глобальний план реагування, так і заклик УВКБ ООН було профінансовано лише на 15%, у порівнянні з минулим роком, коли фінансування сягнуло 30%.

У міру того, як війна затягується, перетворюючись, за словами Кароліни, на «ультрамарафон», «грошова та гуманітарна допомога — у формі надання товарів та послуг, допомога з житлом, ремонтом будинків, психосоціальна підтримка» тепер «менш часті і менш передбачувані».

Вона також наголосила на наслідках наступу російських військ на сході Харківської області, в результаті якого незліченна кількість мирних жителів часто залишається без елементарних речей, таких як електрика та водопостачання.

Представниця зазначила, що «ті, хто все ще живе у цих прикордонних населених пунктах, зазвичай люди похилого віку» і що у багатьох уразливих людей «просто немає ресурсів чи можливостей, щоб розпочати нове життя десь тут, у центрі країни».

Якщо кількість переміщених осіб продовжить зростати, то їх прийом і допомога будуть величезною логістичною проблемою, попередила представниця ООН.

«Звичайно, якщо 10 000 осіб перетворяться на мільйон або більше, це, очевидно, створить величезне навантаження на систему», — сказала вона.

Ліндхольм Біллінг зазначила, «найбільше занепокоєння викликає відсутність в українців іншого вибору, окрім як продовжувати тікати».

Вона також наголосила, що міжнародне співтовариство «не повинно зупинятися».