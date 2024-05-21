Про це розповів майор 13 бригади НГУ “Хартія” Павло Попадинець.

За його словами, афронайманців на Харківському напрямку дуже багато.

«Вони їх просто кидають на так звані «м’ясні штурми», і після цього вже йдуть кадрові війська», — каже майор.

Він додав, що таких найманців на Харківському напрямку – сотні.

«Їх сотні. Це підтверджують і в наших підрозділах, і в суміжніх. Їх не десять, і не двадцять», — сказав військовий.

Нагадаємо, що представники партизанського руху “АТЕШ” раніше повідомляли, що до наступу на Харківську область Росія залучила Африканський корпус найманців.

Найманці зазнають величезних втрат, адже не були готові до такої війни. Росіяни посилають їх у передові загони, знаючи, що більшість з них не повернуться зі штурмів.