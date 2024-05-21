У Європейському Союзі є намір почати формальні переговори про вступ України до блоку вже до 25 червня. Існує тиск на угорський уряд, щоб він відмовився від своєї опозиції стосовно заявки Києва на членство в ЄС.

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що за лаштунками дипломати ЄС та Києва активно працюють, спрямовуючи зусилля на те, щоб Угорщина згодилася на початок переговорів про вступ України до ЄС.

За словами європейських дипломатів, що поділились інформацією на умовах анонімності, мета полягає в тому, щоб офіційні переговори з Україною розпочалися 25 червня.

“За словами дипломатів, і Брюссель, і Київ ведуть інтенсивну двосторонню дипломатію з Будапештом, щоб розв’язати проблеми угорських меншин в Україні”, — пише Politico.

Politico зазначило, що за підсумками квітневих переговорів між впливовим керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком і міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто , «сторони відзначили позитивну динаміку діалогу».

Водночас, один з представників Європейського Союзу висловив припущення, що Угорщина, ймовірно, має намір завершити переговори про вступ України до ЄС до початку свого піврічного головування в Раді ЄС у липні.

“Україна та її прихильники в ЄС закликають до проведення міжурядової конференції між Брюсселем і Києвом до того, як 1 липня Угорщина перебере на себе ротаційне головування в Раді ЄС”, — додає видання.