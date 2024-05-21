87-річна британка Роуз Фуше подолала десятки тисяч кілометрів, аби приїхати на Харківщину та побачитися зі своїм сином Пітером.

Про це повідомляє українське медія “ШоТам?” у соцмережі Х.

Зазначається, що Пітер, британський доброволець-парамедик, не зміг залишитися осторонь, коли побачив смерть дітей на початку повномасштабної війни.

Він вирішив відправитися до України і став співзасновником організації “Проєкт Костянтин”, яка допомагає цивільним особам та медичному персоналу під час воєнних дій.

“За 2 роки в Україні Пітер пройшов крізь пекло — втрату близьких людей, евакуації з найгарячіших точок під Бахмутом. І ця зустріч з мамою в прифронтовій Харківщині стала для Пітера ковтком свіжого повітря для подальшої боротьби за Україну”, — пише видання.