Про це повідомляє українське медія “ШоТам?” у соцмережі Х.
Зазначається, що Пітер, британський доброволець-парамедик, не зміг залишитися осторонь, коли побачив смерть дітей на початку повномасштабної війни.
Він вирішив відправитися до України і став співзасновником організації “Проєкт Костянтин”, яка допомагає цивільним особам та медичному персоналу під час воєнних дій.
“За 2 роки в Україні Пітер пройшов крізь пекло — втрату близьких людей, евакуації з найгарячіших точок під Бахмутом.
І ця зустріч з мамою в прифронтовій Харківщині стала для Пітера ковтком свіжого повітря для подальшої боротьби за Україну”, — пише видання.
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