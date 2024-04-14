Про це начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону.

“Ми бачимо, що вони проводять потужні ротації. Це означає, що в них не все дуже гарно і спокійно у їхньому війську. І це ми знаємо через те, що результати нашої протидії їх штурмовим діям призводять до великих втрат у них в підрозділах. І ми зараз спостерігаємо, що вони перенесли активність перенесли ближче до сходу.

Навіть у нашій зоні відповідальності більша штурмова активність у напрямку Старомайорського, ближче все ж таки Донеччини. Тому ми спостерігаємо один штурм на Роботиному і сім на Старомайорському. Це велика різниця і концентрація ворога”, – сказала Гуменюк.