Про це начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону.
“Ми бачимо, що вони проводять потужні ротації. Це означає, що в них не все дуже гарно і спокійно у їхньому війську. І це ми знаємо через те, що результати нашої протидії їх штурмовим діям призводять до великих втрат у них в підрозділах. І ми зараз спостерігаємо, що вони перенесли активність перенесли ближче до сходу.
Навіть у нашій зоні відповідальності більша штурмова активність у напрямку Старомайорського, ближче все ж таки Донеччини. Тому ми спостерігаємо один штурм на Роботиному і сім на Старомайорському. Це велика різниця і концентрація ворога”, – сказала Гуменюк.
Вона додала, що характерним є те, що бронетехніку росіяни поки що не застосовують. Вони намагаються діяти в пішому порядку, використовують легкомоторні транспортні засоби, багі, мотоцикли. І це означає, що техніка до чогось готується.
Гуменюк зазначила, що українським захисникам відома кількість сконцентрованої техніки, резервів на Херсонському напрямку.
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