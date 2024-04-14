Головнокомандувач Збройних сил України заявляє, що вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив на сторінці у Facebook.

“Працював на іншому, дуже важливому та небезпечному напрямку. Ворог також зосереджує зусилля для прориву нашої оборони західніше Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець – Донбас, оволодінні населеним пунктом Часів Яр, створенні умов для подальшого просування до Краматорської агломерації”, – написав Сирський.

За словами головкома, реалізації планів противника заважає героїчна оборона наших бригад, які буквально “вгризлися в землю, стримуючи щоденні атаки ворога”.

Разом з тим, наголосив Сирський, загроза залишається актуальною, з урахуванням того, що вище російське воєнне керівництво поставило завдання своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.

Головний висновок з дводенної роботи на фронті, підсумовує Сирський, – необхідність підвищення якості підготовки, нарощування чисельності високотехнологічних безпілотних систем різного призначення з підготовленими операторами, підвищення якості проведення асиметричних дій з метою зниження бойового потенціалу противника.