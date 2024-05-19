Про це в інтерв’ю Центру протидії дезінформації сказав речник ГУР Андрій Юсов.

Юсов підкреслив, що Telegram має російський слід і активно використовується ворожими силами проти України.

“Ну, вибачте, власник – росіянин, команда розробників – росіяни. Зараз це офшорна компанія з закритою структурою власників. Є інформація про розміщення частини серверів на території Російської Федерації. Частина команди залишається на території РФ. Зафіксовані випадки співпраці цієї платформи з російськими спецслужбами, принаймні на території Російської Федерації. Тому тут мова йде не про припущення, а про перелік фактів”, – сказав він щодо російського сліду в Telegram.

За його словами, Telegram слугує своєрідним легалізованим даркнетом, де можна знайти все: від наркотиків до груп ухилянтів від закону.

Юсов також додав, що це стосується й ІПСО.

Він вважає, що українська держава не може залишатися осторонь і повинна втрутитися.

“Я не буду говорити гучних слів – заборона або інших. Але унормувати це, деанонімізувати це, безумовно, потрібно. Якщо у нас є достатньо суворі вимоги до традиційних ЗМІ, чому цих вимог не повинно бути до інших платформ, які зосереджені на поширенні інформації”, – сказав Юсов.

Юсов також зазначив, що Telegram не єдиний інструмент, який використовується ворогом для інформаційних атак на Україну. Він відзначив, що TikTok також використовується для подібних цілей, але його керівництво відкрите до діалогу і відповідає на запити української влади.