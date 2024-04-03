Україна повинна обмежити доступ до Telegram в усіх державних установах, якщо соцмережа не покаже прозорості власності і фінансування, не відкриє представництво в Україні чи буде будь-як інакше ігнорувати звернення українських державних органів.

Про це заявив народний депутат Микола Княжицький у телемарафоні “Єдині новини”.

“Якщо Telegram не покаже прозорої своєї власності і фінансування і не відкриє представництво в Україні, чи буде в інший спосіб ігнорувати звернення української держави та українських державних органів — в такому разі українська держава повинна обмежити доступ до цієї мережі в усіх державних установах, на всіх державних комп’ютерах, у державних посадовців і чиновників, а також тих структур, які займаються збором і обробкою персональних даних — банки та інші”, — пояснив Княжицький

Нагадаємо, що 25 березня було зареєстровано законопроєкт №11115, який пропонує встановити контроль над платформою Telegram.

Він сказав, що Telegram, заснований росіянами, фінансується російськими грошима і є інструментом РФ, що може шкодити національній безпеці України.

Telegram зараз використовується для деморалізації українського суспільства, для збору інформації — це вже технологічний аспект, додав він.

За словами Княжицького, коли всі бази даних найбільших українських банків підтримуються в Telegram і поповнюються завдяки Telegram чат-ботам, то це означає, що всі ці бази даних і персональні дані українських громадян автоматично потрапляють в Росію.