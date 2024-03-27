В Україні зареєстровано законопроєкт №11115, який пропонує встановити контроль над платформою Telegram.

В понеділок, 25 березня, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №11115 щодо регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація, зокрема Telegram, який заснований Павлом Дуровим.

У пояснювальній записці вказано, що деякі платформи спільного доступу до інформації мають багатомільйонну аудиторію в Україні. Згідно з дослідженням від 2023 року, аудиторія Telegram перевищувала YouTube в 4,5 рази – 72% проти 16% відповідно.

“Очевидно, що платформа, яка використовується 72% українців для отримання інформації, повинна мати регулювання не менше ніж інші джерела масової інформації із значно меншим охопленням. Додатковим аргументом для запровадження регулювання є те, що, наприклад, платформа Telegram може бути пов’язана з державою-агресором“, – йдеться у документі. “У соцмережах, особливо Телеграмі, законопроєкт названо «про блокування Телеграму», хоча насправді це не так. Там ідеться про запровадження для платформ, якими поширюється масова інформація (Телеграм лише одна з них) приблизно такого самого регулювання, яке встановлено для платформ типу YouTube“, – написав народний депутат Микола Княжицький, котрий виступив одним з ініціаторів реєстрації цього законопроєкту.

Депутат додав, що соцмережа «має російське походження, співпрацює з кремлівською владою, і яку хвалить за конструктивну співпрацю особисто Путін».