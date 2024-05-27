

Першою є така – забронювати людину може будь-який роботодавець, втім, зарплата військовозобов’язаного має бути щонайменше 35 тисяч гривень (і з неї мають сплачуватись всі податки).

Другою є – надання компаніям квот на бронювання співробітників, незалежно від розміру їхньої зарплати, втім за кожного потрібно буде сплачувати збір у розмірі 20 тисяч гривень.