Про це повідомив начальник Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України полковник Роман Горбач на брифінгу в Медіацентрі Україна.
Він додав, що з українського законодавства прибрано строкову військову службу, натомість є базова загальна військова служба та військова підготовка.
“Громадянин у віці від 25 років може бути направлений на базову військову службу від 3 до 5 місяців. За цей час він набуває військову спеціальність. До 24 років можна вибрати період самостійно, але після цього це стає обов’язком”, – сказав Горбач.
За словами полковника, також вдосконалено роботу з місцевими органами влади у сфері мобілізації та уточнено порядок бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації.
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