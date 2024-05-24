З 18 травня 2024 року запрацювали нові правила мобілізації. Основні зміни торкнулися військового обліку та вдосконалення роботи з місцевими органами влади у сфері мобілізації. Відтепер кожний громадянин має носити з собою військово-обліковий документ і пред'явити його на вимогу уповноваженої особи, тобто працівників поліції чи ТЦК, а цей процес має фіксуватися на відео.

Про це повідомив начальник Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України полковник Роман Горбач на брифінгу в Медіацентрі Україна.

Він додав, що з українського законодавства прибрано строкову військову службу, натомість є базова загальна військова служба та військова підготовка.

“Громадянин у віці від 25 років може бути направлений на базову військову службу від 3 до 5 місяців. За цей час він набуває військову спеціальність. До 24 років можна вибрати період самостійно, але після цього це стає обов’язком”, – сказав Горбач.

За словами полковника, також вдосконалено роботу з місцевими органами влади у сфері мобілізації та уточнено порядок бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації.